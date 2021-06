NAStartUp, in streaming da Napoli alla ricerca di idee innovative

All’evento on line parteciparanno 6 startup

Tra gli ospiti, Mario Rubino, Luigi Nicolais, Gianluca Dettori e Roberto Magnifico

Cresce sempre di più la community di NAStartUp. A dimostrarlo il parterre dell’evento in streaming e gratuitamente il 16 giugno, a partire dalle ore 18 su www.nastartup.it/play. La diretta avverrà una location d’eccezione: il Wapo, formula di ristorazione innovativa napoletana. Tra gli ospiti, Mario Rubino, medico chirurgo, talento poliedrico e imprenditore seriale, l’ingegnere accademico e scienziato Luigi Nicolais (già Ministro dell’innovazione e Ideatore del fondo HT per lo sviluppo del Venture Capital in Italia), Gianluca Dettori, pioniere dell’ecosistema dell’innovazione italiano e fondatore di Primo Ventures. E ancora, Roberto Magnifico, board member di LVenture Group.

“Ci inorgoglisce avere questo parterre di Acceleratori internazionali, perché non c’è miglior modo di tracciare il nostro impegno costante nel veder crescere il nostro network e la nostra community. L’Innovazione non ha frontiere fisiche ma solo culturali”, spiega Antonio Prigiobbo che guida e sviluppa i programmi di NAStartUp con oltre trenta, tra professionisti e imprese, insieme a Brigida Ardolino, Federica Ferriero e Barbara Feluca.

L’Europa delle Startup: talenti dall’Italia all’Inghilterra

Sono 6 le startup che racconteranno le loro innovazioni a Business Angel e Venture Capital nel appuntamento mensile. Antonio Cerbone parlerà di ChangeBook, un marketplace di libri scolastici usati. La possibilità per chiunque di creare il proprio alcolico è al centro dell’idea The Spiritual Machine di Elisa Cravero. Altro talento da Bologna, Stevan Stojkov, che presenterà un marketplace di moda sostenibile, nel quale i compratori potranno fare acquisti e, allo stesso tempo, finanziare onlus.

La progettazione, la stampa 3D e un nuovo processo artistico, sono al centro della startup di Mario Rossi di 949 Creative Studio, una realtà che ha ricevuto il Premio Impresa Innovativa dalla Camera di Commercio di Pavia. Una soluzione al problema del parcheggio in città è la proposta di Claudio Meglio con la sua SpotInsight, utilizza telecamere per monitorare i posti auto e guidare l’autista al posto migliore possibile, in base alla sua destinazione.

Dall’Inghilterra, l’idea di Adrian Smith con la sua Buovo, una piattaforma per gli amanti di avventure estreme e di escape room.

Spazio investor

Ricco lo spazio investor dell’evento moderato dal giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio, con Gianluca Dettori che presenterà il suo Primo Digital, fondo da 80 milioni che andrà a caccia di startup nei settori del software, retail digitale, cybersecurity, fintech e blockchain.

Luigi Nicolais racconterà le novità di Materias, progetto che punta a connettere il mondo della ricerca con le corporate industriale per supportare la nascita di nuove imprese nel settore dei materiali avanzati.

Mario Rubino metterà la sua lunga esperienza di investitore in rete con la community di NAStartUp, partendo dalla condivisione dei suoi nuovi progetti, l’ultimo il healthy food flag restaurant: WAPO. A completare lo spazio investor, l’intervento di Roberto Magnifico, che spiegherà quali sono i progetti futuri di LVenture Group e LuissEnlabs

Read(y)Innovation

Nuovo appuntamento con la rubrica “Read(y) Innovation” che consiglia i libri di innovazione da non perdere. Protagonista è Gianluca Dettori che, questa volta nelle vesti di coautore, presenterà il libro, “L’Italia nella rete. Ascesa, caduta e resurrezione della Net economy”, scritto con Debora Ferraro.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza Europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 8.000 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.

Il NAStartUp Day e Play

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione.

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions Holding e Quadronica con i partner iPins, BeGraphicIT, Santa Chiara Boutique Hotel, Sartoria DA Napoli, Biancamore, NowTech, DrugStore del Kuoko Mercante, Sticky Factory, Lido Conchiglia, Alilauro, Edelandia, The Spark, Essequadro Eyewear, Creazione d’Impresa, SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania), HiltronLab, DigitalDojoIT