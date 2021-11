Pensioni dicembre 2021, dal 25 novembre il pagamento anticipato, il calendario

Al via il pagamento delle pensioni per dicembre 2021.

Il calendario delle Poste.

Per tutti gli altri il pagamento avverrà dal 1° dicembre.

Da giovedì 25 novembre 2021 scatterà il pagamento delle pensioni del mese di dicembre 2021, comprensivo di quattordicesima. Quindi, in modalità anticipata presso gli sportelli delle Poste così da non creare assembramenti agli sportelli per evitare i contagi da Covid-19.

Infatti, per chi ha la pensione accreditata su conto corrente bancario, postale o sul libretto di risparmio, tuttavia, resta la regola del primo giorno bancabile del mese: di conseguenza bisognerà attendere fino a mercoledì 1° dicembre.

IL CALENDARIO

dalla A alla B: giovedì 25 novembre

dalla C alla D: venerdì 26 novembre

dalla E alla K: sabato 27 novembre (la mattina)

dalla L alla O: lunedì 29 novembre

dalla P alla R: martedì 30 novembre

dalla S alla Z: mercoledì 1 dicembre.

Si ricorda che i soggetti over 75 possono delegare il ritiro a Poste Italiane o ai carabinieri, chiamando il numero verde 800.55.66.70. Mentre, gli under 75 possono delegare una persona di fiducia (e vale sempre il calendario dei cognomi del titolare). Il pagamento in contanti resta a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire dal primo giorno bancabile del mese di riferimento.

Inoltre, possono essere anticipate esclusivamente specifiche tipologie di prestazioni, tra i quali rientrano:

le pensioni;

gli assegni;

le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all’art. 1, co. 302, della L. n. 190/2014.

Il cedolino, infine, della pensione è sempre accessibile tramite servizio online dell’INPS e consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. Per informazioni, è possibile consultare il sito di Poste o contattare il numero verde 800 00 33 22.