Pnrr, in Basilicata la cabina di regia muove i primi passi

Riunione della struttura che sovrintenderà ai progetti

Prenderà decisioni strategiche

Formata da esperti in pianificazione ambientale, economia del territorio e energia

Si è riunita ieri mattina la cabina di regia chiamata ad esprimere le decisioni strategiche sui progetti che la Regione Basilicata candiderà alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione Transizione Ecologica.

La cabina di regia

Formata da un team di esperti qualificati in pianificazione ambientale, economia del territorio e energia, sovraintenderà alle proposte che emergeranno dai quattro tavoli tematici su Economia Circolare, Fonti rinnovabili, Idrogeno e Tutela del Territorio, che con la struttura operativa formata da esperti designati dai Centri di ricerca, dalle Università, dal mondo delle imprese, dai Dipartimenti regionali e dagli enti subregionali, costituiscono il “modello organizzativo” adottato per raggiungere gli obiettivi della Regione verso la transizione ecologica.

Durante la riunione si è fatto il punto sugli orientamenti del governo e sui bandi che stanno per essere pubblicati. Temi che saranno approfonditi nel prossimo incontro previsto per giovedì 21 ottobre e trasferiti ai tavoli tematici.

I componenti

Fanno parte della cabina di regia Marina Albanese dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Centro interdipartimentale “Raffaele D’Ambrosio” (Lupt), Lorenzo Ciccarese dell’Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Angelo Masi della Scuola di Ingegneria dell’Unibas, Gelsomina Pappalardo dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi ambientale (Cnr-Imaa), oltre che il dirigente generale pro-tempore del Dipartimento Ambiente, Giuseppe Galante. Sono di supporto alla cabina di regia i funzionari regionali Carlo Gilio e Angelino Mazza.

“La Basilicata – afferma l’assessore all’Ambiente ed Energia Gianni Rosa – deve farsi trovare pronta ad affrontare la sfida posta dal Pnrr. E’ il momento di dare concretezza al percorso che abbiamo disegnato insieme agli stakeholder della Basilicata, alle imprese e al mondo della ricerca. alle forze sociali in un clima di confronto e di piena collaborazione. Siamo impegnati nella definizione di una strategia energetica regionale che ci porti verso la decarbonizzazione e la transizione energetica. La Basilicata ha idee e professionalità da spendere che dovrà mettere in campo per vincere la partita della ricerca e dell’innovazione”