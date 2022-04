Quattro opere pubbliche commissariate in Puglie per accelerare i lavori

La Commissione Trasporti della Camera ha approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i Commissari straordinari per un elenco di nuovi interventi strutturali.

I commissariamenti in Puglia

La “lenzuolata” di commissariamenti avviene ai sensi dello ‘Sblocca Cantieri’ e mira alla realizzazione o al completamento di opere caratterizzate da un’elevata complessità progettuale ed esecutiva, che prevedano notevoli procedure tecnico-amministrative e che abbiano un rilevante impatto sul territorio. È il caso della Puglia interessata dal nodo ferroviario Bari-Nord, dal raccordo ferroviario fra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento sotto l’egida del commissario Roberto Pagone; al completamento dell’infrastrutturazione nel porto di Brindisi, a cura di Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità portuale del Mar Adriatico Meridionale e del II lotto della Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca con l’ing. Vincenzo Marzi che sta già portando avanti il I lotto.

Individuati altri interventi necessari

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo risultato e siamo certi che i commissari porteranno a termine con solerzia e zelo il proprio compito affinché i pugliesi possano presto coglierne i benefici – dichiarano i deputati Emanuele Scagliusi e Diego De Lorenzis (M5S) – Nel parere che ha accompagnato l’approvazione del decreto, abbiamo già individuato i prossimi interventi necessari a migliorare la mobilità in Puglia. Parliamo della stazione ferroviaria di Foggia Cervaro che permetterà di risparmiare ulteriori 15 minuti nel tragitto verso la Campania, fortemente voluta dalla collega Faro (M5S) – proseguono – di ulteriori lavori all’interno del Porto di Brindisi e della Statale dei Trulli che permetterà di far defluire il traffico dalla Statale 16 per raggiungere la Valle d’Itria da Bari in modo agevole. L’impegno per far sì che l’esempio di buona prassi politico-amministrativa del Ponte di Genova sia emulato anche nella nostra Puglia continua” concludono De Lorenzis e Scagliusi.