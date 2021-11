React-EU, all’Italia 3,1 miliardi per il 2022: più fondi per le reti idriche del Sud

Risorse per le politiche di coesione

In totale arriveranno 900 milioni in più

Fondi per le reti idriche del Sud

La Commissione europea ha assegnato le risorse del programma React-EU per il 2022. Si tratta complessivamente di 10,8 miliardi di euro, che gli Stati membri potranno utilizzare per potenziare le politiche di coesione in risposta alla crisi da Covid-19. All’Italia arriveranno 3,1 miliardi di euro. Sommati agli 11,3 miliardi già incassati nei mesi scorsi per la quota del 2021, si arriva a un totale di 14,4 miliardi di euro, superiore ai 13,5 attesi dalla programmazione iniziale.

900 milioni in più del previsto

“Il nostro governo avrà quindi a disposizione circa 900 milioni in più per rafforzare gli interventi già previsti o individuarne di nuovi”, si legge in una nota del Ministero della Coesione territoriale.

“Sarà questo – prosegue la nota – l’impegno dei prossimi mesi, sul quale la commissaria europea Elisa Ferreira ha invitato gli Stati membri a concentrare l’attenzione. Arrivare a una rapida programmazione delle risorse è importante per avere più tempo a disposizione per la realizzazione dei progetti. Essi, infatti, dovranno necessariamente portati a compimento entro il 2023, secondo il regolamento di React-EU”.

Più fondi per le reti idriche del Sud

Il ministro Mara Carfagna, alla quale compete la programmazione di queste risorse, ha già annunciato di voler destinare una parte dei 900 milioni aggiuntivi al rafforzamento degli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento delle reti idriche al Sud, per i quali è già stato pubblicato il primo bando da 313 milioni di euro.