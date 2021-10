Ricostituito il Consiglio Nazionale Ceramico: valorizzare il Made in Italy

Il decreto firmato dal ministro Giorgetti

Tra i compiti del Consiglio la tutela delle produzioni

Organizza iniziative di studio e promozione

Ricostituito il Consiglio Nazionale Ceramico: il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto di nomina dei membri dell’organismo che ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale di un prodotto di alta qualità tipicamente made in Italy.

I compiti del Consiglio Nazionale Ceramico

Nell’ambito delle funzioni attribuite dalla normativa in materia, il Consiglio Nazionale Ceramico riconosce i Comuni italiani in cui vi è una consolidata tradizione ceramica, definisce i criteri per attribuire la denominazione di origine delle ceramiche artistiche prodotte secondo le tecniche, i modelli e i decori tipici della tradizione locale, attraverso l’utilizzo dei marchi CAT (ceramica artistica e tradizionale) e CQ (ceramica di qualità). L’organismo valuta inoltre i progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’arte ceramica italiana attraverso iniziative di studio e di promozione culturale e commerciale da organizzare sul territorio nazionale.

Al Consiglio Nazionale Ceramico partecipano i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, affari esteri, beni culturali, istruzione e turismo, nonché quelli designati dalle istituzioni regionali e comunali a maggior vocazione ceramica e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il CNC viene nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dura in carica 5 anni. Vi sono rappresentate:

istituzioni nazionali competenti in materia di attività produttive e commercio estero (Ministero dello Sviluppo Economico), beni culturali e ambientali e turismo (MIBACT), istruzione e ricerca (MIUR);

istituzioni regionali a maggior vocazione ceramica (i cui rappresentanti sono designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni);

istituzioni comunali a maggior vocazione ceramica (rappresentanti designati da ANCI e UNCEM);

associazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale (Confindustria Ceramica, CNA, Confartigianato, CONFAPI, Confederazioni Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Associazione Cristiana Artigiani Italiani).

Giorgetti: “Valorizzare produzioni tipiche”

“La lavorazione della ceramica è un’arte attraverso cui i maestri artigiani italiani realizzano opere di altissima qualità e bellezza che rappresentano un esempio della creatività e della tradizione del made in Italy”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “Garantire l’origine, l’autenticità e la promozione dell’arte ceramica italiana è il compito principale del Consiglio Nazionale Ceramico che viene ricostituito al Mise al fine di tutelare e valorizzare queste produzioni tipiche del nostro territorio”.

Comuni di affermata tradizione ceramica

Sono Comuni riconosciuti dal Consiglio Nazionale Ceramico quali zone di affermata tradizione ceramica:

Abruzzo

Castelli (TE)

Calabria

Squillace (CZ)

Campania

Ariano Irpino (AV)

Capodimonte (NA)

Cava de’ Tirreni (SA)

Cerreto Sannita e San Lorenzello (BN)

Vietri (SA)

Emilia – Romagna

Faenza (RA)

Lazio

Civita Castellana (VT)

Viterbo (VT)

Liguria

Albisola Superiore e Albissola Marina (SV)

Lombardia

Laveno Mombello (VA)

Lodi (LO)

Marche

Ascoli Piceno (AP)

Pesaro (PU)

Urbania (PU)

Piemonte

Castellamonte (TO)

Mondovì (CN)

Puglia

Cutrofiano (LE)

Grottaglie (TA)

Laterza (TA)

Sardegna

Assemini (CA)

Oristano (OR)

Sicilia

Burgio (AG)

Caltagirone (CT)

Santo Stefano di Camastra (ME)

Sciacca (AG)

Toscana

Borgo San Lorenzo (FI)

Impruneta (FI)

Montelupo Fiorentino (FI)

Sesto Fiorentino (FI)

Umbria

Deruta (PG)

Gualdo Tadino (PG)

Gubbio (PG)

Orvieto (TR)

Veneto

Bassano del Grappa (VI)

Este (PD)

Nove (VI)

