Semplificare gli incentivi per le imprese al Sud: si lavora a una legge

Una Commissione interministeriale è stata istituita lo scorso 30 giugno

Entro il prossimo 10 settembre dovrà presentare uno schema di disegno di legge

Martedì 6 luglio la prima riunione

Individuare tutti gli incentivi alle imprese attualmente in vigore, verificarne gli effetti sull’economia del Mezzogiorno, elaborare uno schema di disegno di legge per rendere più semplici e veloci le procedure. Sono questi gli obiettivi della Commissione interministeriale, istituita con il decreto firmato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale lo scorso 30 giugno.

Favorire lo sviluppo del Sud

L’iniziativa nasce dalla volontà del governo di favorire lo sviluppo del Sud attraverso la capacità di attrarre investimenti privati nazionali e internazionali, con l’intento di generare reddito, creare lavoro, invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree interne.

Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua nella “semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno” uno degli interventi da promuovere, nell’ambito della più generale semplificazione e razionalizzazione della legislazione, considerata tra le “riforme abilitanti” del Piano.

La Commissione interministeriale

L’istituzione della Commissione interministeriale da parte del ministro Carfagna rappresenta uno degli strumenti per rispondere a queste esigenze. Entro il prossimo 10 settembre, infatti, la Commissione dovrà presentare una relazione sull’esito dei lavori svolti e uno schema di disegno di legge volto proprio a semplificare gli incentivi alle imprese, in particolare a quelle presenti nel Mezzogiorno.

La Commissione è presieduta da Giulio Veltri, capo dell’Ufficio legislativo del ministro per il Sud, ed è composta da: Lorenzo Angeloni (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Francesca Quadri (Ministero dell’Economia e delle Finanze), Simone Vellucci (Ministero dello Sviluppo economico), Giuseppe Blasi (Ministero delle Politiche agricole e forestali), Renzo Tomellini (per il ministro della Transizione ecologica), Carmela Chiara Palermo (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), Emanuele Felice (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), Luigi Scaroina (Ministero della Cultura), Dora Di Francesco (Ministero del Turismo).

La prima riunione della Commissione è già stata fissata per martedì 6 luglio. Il presidente e i componenti non ricevono per questa loro attività compensi di alcun genere.