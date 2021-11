Spid Poste diventa a pagamento, ma ci sono modi per non pagare

Il riconoscimento di persona costerà 12 euro

Anche gli altri provider fanno pagare il servizio

Rimangono metodi per ottenere Spid gratuitamente

Spid Poste diventa a pagamento. O più correttamente diventa a pagamento il riconoscimento personale presso gli sportelli di Poste Italiane: il costo sarà di 12 euro. Si tratta comunque della “versione” più usata per ottenere Spid, il sistema pubblico di identità digitale che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

L’utilizzo di Spid

Una questione, quella dello Spid Poste a pagamento, un po’ spinosa visto che il sistema è ormai il più usato per gestire i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione e per accedere a tutti i servizi on line della P.A. Ad esempio, dal 15 novembre sarà pienamente operativo Anpr, l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, che permetterà di avere i certificati anagrafici gratuitamente su pc o smartphone senza dover pagare la marca da bollo da 16 euro. E per accedere al sistema occorre Spid o un’altra forma di identità digitale riconosciuta.

Spid Poste a pagamento negli sportelli

Poste in quest’ultimo periodo ha rilasciato 15 milioni di Spid, la maggior parte grazie ai suoi 12 mila uffici postali. Un servizio che era gratuito e che invece adesso si pagherà. In realtà, il pagamento del riconoscimento in presenza era già previsto, come avviene anche nelle altre piattaforme che rilasciano il servizio.

Modi per non pagare

Ovviamente ci sono modi per non pagare, sia con Poste che con altri provider, per ottenere lo Spid. Il servizio in sé, infatti, è gratuito: viene fatto pagare il riconoscimento, ma solo se ci si reca personalmente allo sportello, in un ufficio o negozio o se si usa la webcam. Di base, intanto, bisogna avere un documento d’identità italiano, un codice fiscale, una mail e un numero di cellulare. Ecco come ottenere Spid e quali sono i modi gratuiti: