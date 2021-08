Startup, 10 idee di impresa premiate in Sicilia con 10 mila euro

Da Presidenza della Regione e Irfis 10 mila euro a dieci idee d’impresa

I premiati del bando “La tua idea di impresa in Sicilia”

Sono pervenute 40 proposte in tutto

Un’applicazione che consenta un car sharing per il trasporto di persone con invalidità e difficoltà motorie, una piscina che offra attività riabilitative per ogni tipo di disabilità, un nuovo social network che aggreghi gli utenti per affinità di interessi, la creazione di nuovi prodotti biologici attraverso la fermentazione. Sono alcune delle dieci migliori proposte di autoimprenditorialità presentate da giovani siciliani, vincitrici del concorso “La tua idea di impresa in Sicilia” bandito dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Irfis.

Finanziamento a ogni progetto selezionato

Una pergamena a ciascun progetto inserito in graduatoria è stata consegnata ieri pomeriggio al PalaRegione di Catania, durante una cerimonia con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano, il presidente del comitato di valutazione dei progetti, Rosario Faraci (docente dell’Università di Catania). Ogni progetto selezionato riceverà un finanziamento di diecimila euro da parte dell’Irfis.

«Stimolare la creatività dei giovani e incrementare la cultura dell’autoimprenditorialità – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – sono gli obiettivi per i quali abbiamo immaginato un concorso sul migliore progetto d’impresa in Sicilia, affidato ai giovani neolaureati. La risposta è stata davvero entusiasmante: quaranta le proposte pervenute, tutte di pregio. Dieci saranno saranno direttamente sostenute finanziariamente dalla nostra Irfis, altre potranno esserlo dopo una ulteriore valutazione, affinché l’idea diventata progetto possa approdare alla sua concreta realizzazione».

Missione dell’Irfis

«Ancora una volta – ha aggiunto Giacomo Gargano – il governo regionale ha voluto affidare all’Irfis una missione importante. I progetti presentati testimoniamo la bontà dell’iniziativa e della nostra missione, stimolare le imprese che già sono sul mercato e rivolgerci a nuovi imprenditori, alle startup, alle imprese femminili che hanno più difficoltà a entrarvi».

Avvio di percorsi virtuosi

«Abbiamo ritrovato un fil rouge che ha legato tutti i progetti – ha sottolineato il Rosario Faraci, presidente del Comitato di valutazione – a cominciare dall’atteggiamento positivo di chi vuol fare impresa nel nostro territorio. Poi, una forte attenzione ai temi del momento: sostenibilità ambientale, transizione energetica, inclusione sociale. Infine, abbiamo apprezzato la voglia di avviare percorsi virtuosi per creare valore aggiunto per i portatori di interesse nel territorio».

Il bando

Il Comitato di valutazione, nominato dal presidente della Regione e che vede come componenti anche Tindara Abbate (docente dell’Università di Messina) e Alessandro Albanese (presidente di Confindustria Sicilia), ha esaminato le 40 domande ammesse a concorso, sulla base dei criteri di valutazione previsti dal regolamento del bando. Per concorrere bisognava avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno sei mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda.

L’elenco dei vincitori

Ecco l’elenco dei progetti vincitori in ordine di graduatoria: Move (Francesca Falcone), Attivamente (Manuela Mancuso), Colori e sapori in fermentazione (Giovanni Cuius Iuculano), Bencler l’orologeria 2.0 (Emanuele Giuffrida), Frida (Yasmine Maria Granata), South Digital Art (Mario Costa), Super Sofia (Vincenzo Merenda), Il braccio verde (Alfredo Conoscenti), Wamico libera le tue emozioni (Pietro Anastasi), Nopal_Ita (Vincenzo Luca Picone).

LE IDEE IMPRENDITORIALI

MOVE

Francesca Falcone

Trecastagni (Ct)

“Move” è un progetto che mira a trovare una soluzione alle difficoltà di spostamento dei cittadini invalidi e con difficoltà motorie, puntando ad abbattere le barriere sociali e tecnologiche. I potenziali driver, attraverso una selezione online, potranno registrarsi e potranno mettere a disposizione la propria auto, che sarà predisposta in base alle esigenze del cliente.

ATTIVAMENTE

Manuela Mancuso

Enna

L’idea consiste nella realizzazione di una piscina per il trattamento di differenti patologie. La struttura si presta ad accogliere persone con disabilità fisiche ed intellettive, offrendo attività riabilitative in acqua.

COLORI E SAPORI IN FERMENTAZIONE

Giovanni Cuius Iuculano

Caltagirone (Ct)

L’obiettivo è unire la scienza della fermentazione con l’arte del gusto al fine di creare prodotti che massimizzino i benefici dei probiotici e stuzzichino in palato, con nuove combinazioni di materia prima biologica, direttamente fornita dalle aziende locali.

BENCLER L’OROLOGERIA 2.0

Emanuele Giuffrida

Aci Catena (Ct)

L’idea punta alla creazione di un brand di orologi sostenibili, caratterizzati da materiali, design e finiture innovative, anche nella realizzazione del packaging, rispettando le persone e l’ambiente. Bencler si propone di far nascere un linea di prodotti, non solo orologi, partendo dalla scelta responsabile dei materiali, quindi non limitando la produzione ai soli orologi.

FRIDA

Yasmine Maria Granata

Patti (Me)

Il progetto presentato consiste nella realizzazione di un’ortesi (ossia un apparecchio correttivo) per il trattamento della scoliosi idiopatica. Il particolare corsetto ha una superficie interna posteriore configurata per adattarsi al dorso dell’utente, un elettrodo interno posteriore per la stimolazione del tessuto paravertebrale e un elemento dinamico di spinta configurato per esercitare un’azione sul gibbo costale dell’utente.

SOUTH DIGITAL ART

Mario Costa

Palermo

L’obiettivo della proposta è l’insediamento, in Sicilia, di uno studio professionale specializzato nell’utilizzo delle nuove tecnologie afferenti alla geomatica e all’informatica, sfruttandone le opportunità applicative specialmente per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, sia per quanto riguarda le fasi di acquisizione dei dati, sia per tutte le fasi di rappresentazione, diffusione e comunicazione multimediale.

SUPER SOFIA

Vincenzo Merenda

Taormina (Me)

Si tratta di un’applicazione mobile denominata “Super Sofia”. L’applicazione alternerà fasi di cartone animato, durante la quale verrà raccontata una storia, a fasi di gioco, durante la quale i bambini potranno divertirsi come con un videogame. Lo scopo è quello di sensibilizzare bambini e famiglie sulle tematiche attuali, quali inclusione sociale e l’intelligenza emozionale.

IL BRACCIO VERDE

Alfredo Conoscenti

Sciacca (Ag)

L’idea imprenditoriale consiste nel realizzare e commercializzare pacchi di batterie per attrezzi agricoli e lettrici su misura, con le seguenti caratteristiche: Prezzi più bassi, capacità tecniche superiori, su misura e tempi di consegna brevi.

WAMICO LIBERA LE TUE EMOZIONI

Pietro Anastasi

Palermo

Creare un social-network in chiamata denominato Wamico. Il progetto è quello di far nascere un social che permetta a due utenti sconosciuti di essere abbinati in un match privato tramite una stanza di interesse comune. Le chiamate potranno avvenire anche in forma anonima, in quanto questo social ha l’obiettivo di rendere più facile l’esternazione di un’emozione o di uno stato d’animo.

NOPAL_ITA

Vincenzo Luca Picone

Palermo

Produrre cladodi (pale) di fico d’India, per ottenere dei semilavorati come integratori alimentari. Il progetto nasce in Messico dove si ricorre al fico d’India in molteplici campi d’applicazione. Pertanto l’idea imprenditoriale vuole valorizzare il territorio siciliano tramite la produzione di prodotti del settore agroalimentare, che siano eco-sostenibili e che favoriscano la biodiversità.