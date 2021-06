Trasporti in Campania, stanziati 2 milioni per le vie del mare

Servizi di linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica

Da individuare le imprese che svolgeranno il servizio

Le linee collegheranno oltre 27 località tra le più belle della nostra Regione.

Approvata in Giunta la Delibera che avvia le procedure di selezione per l’individuazione delle imprese da incaricare per la prestazione dei servizi di linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica per le stagioni estive luglio–settembre 2021-2022, versante cilentano, flegreo e vesuviano, programmando 1,9 milioni di euro quale sovvenzione nei limiti massimi dell’80% del costo del servizio.

Rilanciare le bellezze della Campania

Il progetto, promosso dalla Giunta regionale, rappresenta un volano per fronteggiare e contenere la crisi economica, nonché una straordinaria occasione per rilanciare le bellezze dei territori della Campania, contribuendo contestualmente al miglioramento dell’accessibilità di determinate aree costiere attraverso un trasporto alternativo ed integrato con altri sistemi di trasporto pubblico, a supporto della mobilità dei turisti. Le linee collegheranno oltre 27 località tra le più belle della Campania.

Verso Procida capitale della cultura 2022

La rilevanza strategica è ulteriormente accresciuta dalla recente designazione dell’isola di Procida a “Capitale italiana della cultura 2022” e dalla conseguente necessità di programmare ed organizzare una rete efficiente ed efficace di trasporti marittimi tra i porti di rilevanza regionale.

Per migliorare l’accessibilità i porti sono state previste ulteriori risorse per il co-finanziamento di interventi di escavo nei porti della costa.