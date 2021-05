Venture Capital, anno record per l’Italia ma al Sud gli investimenti non arrivano

569 milioni il tesoretto di investimenti da Venture Capital in Italia

Al Sud sono stati finanziati progetti soltanto per il 5 per cento del totale

La Lombardia raccoglie più di 369 milioni di investimenti

I Capitani di Ventura si tengono ben lontani dall’investire al Sud. Lo dimostra lo studio realizzato dalla prestigiosa firm di auditing Ernst&Young. Il Barometro sul Venture Capital non è più il racconto di un’Italia divisa a metà. Prima di tutti arriva la Lombardia, arrancano il Piemonte e il Lazio. Dei 570 milioni di euro investiti in venture capitale nel 2020 in Italia, soltanto il 5 per cento è stato destinato a imprese del Sud. Per capirci, in Sicilia è stato investito soltanto un milione di euro.

Capitali raccolti pari a 569 milioni di euro

Nonostante la drammatica situazione del 2020 causata dalla pandemia da COVID-19, il venture capital in Italia ha segnato un anno record con un ammontare di capitali raccolti pari a 569 milioni di euro. In cinque anni questo tipo di investimenti è più che raddoppiato.

I motivi di questa secessione del capitalismo d’impresa sono collegati alla realtà dei territori. Il Venture capital è il finanziamento di un investimento con prospettive di reddito e rischio elevati, operato da finanziarie in aziende sulla base delle loro elevate prospettive di crescita. Quindi, non si guarda in faccia a nessuno.

La distribuzione sul territorio

Ecco come sono stati spalmati sul territorio nazionale gli investimenti: in Lombardia – che resta il principale hub innovativo del Paese – si concentra il maggior numero di investimenti con una raccolta di oltre 390 milioni. Da sola la regione lombarda rappresenta il 69% del totale nazionale. Seguono il Piemonte con circa 47 milioni e il Lazio con 29 milioni.

Il Sud non attrae

Il Sud non riesce ad attrarre questi investimenti, ed è spiegato a chiare lettere da Marco Daviddi, Mediterranean Leader dell’area Strategy and Transactions di EY: “Nonostante la creazione di fondi dediti agli investimenti in start-up e scale-up innovative nel Sud Italia, i risultati del Venture Capital nel Meridione risultano lontani da quelli raggiunti dalle regioni del Nord Italia. Fare impresa innovativa non richiede solo buone idee, ma anche infrastrutture e un sistema di networking con altre realtà similari. Insomma, è necessario che si crei un ecosistema adatto. Il Sud ha potenzialità importanti, soprattutto per la presenza di prestigiose università. Ma resta molto lavoro da fare”.

La distribuzione per settori

Interessante il dato relativo alla distribuzione degli investimenti per settore. Il Fintech ha attratto investimenti per 173 milioni di euro; il settore Health&Life science si attesta a una raccolta di 102 milioni di euro. Seguono a ruota il settore food and beverage, software e transportation and delivery.