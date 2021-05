Il mondo del trading è molto flessibile, infatti si possono trovare persone che investono in azioni, altri nel valore delle valute, ma un tipo di trading molto interessante ed intrigante è quello delle criptovalute.

Ormai dovresti già sapere che una criptovaluta non è altro che del denaro digitale, programmato per effettuare diverse transazioni.

Il trading di criptovalute è decisamente diverso rispetto agli altri tipi, questo perché è un mercato molto più volatile dati i molteplici fattori che influenzano il loro valore.

Continuando a leggere capirai quale metodo e strategia utilizzare.

Come funziona questo mercato?

Rispetto agli altri mercati, quello delle criptovalute opera in maniera differente, ed è appunto per questo che è necessario conoscere appieno le caratteristiche di questo settore prima di specularci sopra.

Questo tipo di mercato lavora tramite un sistema di server peer-to-peer, non come gli altri che utilizzano un server unico, questo implica che quando compriamo o vendiamo una valuta digitale tutte le transazioni vengono inserite in una blockchain, cioè una specie di registro di tutte le attività.

Come detto precedentemente questo tipo di mercato è molto volatile, questo perché possono influire diversi fattori, per esempio quando poco tempo fa Elon Musk parlò dei bitcoin, all’improvviso il valore si alzò di moltissimo.

Quale metodo utilizzare?

Nel mondo delle criptovalute ce ne sono centinaia, tra le più famose abbiamo sicuramente il bitcoin e l’ Ethereum, ma oltre alla criptovaluta, qual è il metodo che conviene utilizzare ?

Molti ti consiglierebbero di comprare qualche criptovaluta per poi aspettare che piano piano il valore salga, ma per evitare questa perdita di tempo, puoi optare per un altro metodo, cioè quello dei CFD.

I CFD sono praticamente dei contratti su cui speculi e decidi di negoziare l’oscillazione di prezzo di una criptovaluta. Questo metodo ti permette di lavorare sui movimenti dei prezzi, quindi non avrai bisogno effettivamente di comprare del denaro digitale.

La strategia

Come in tutti i metodi di trading, avere una propria strategia è importantissimo, soprattutto in questo tipo di mercato dove un errore potrebbe essere fatale.

La volatilità delle criptovalute può essere vista come un’arma a doppio taglio, ed è per questo che bisogna crearsi un piano di trading dove potrai gestire il fattore rischio e dove potrai elaborare una tua strategia in base al tuo obiettivo finale e al tipo di moneta digitale.

Tra le tecniche basi potrai scegliere tra 2 tipi di analisi, quella tecnica e quella fondamentale:

Analisi tecnica : questo tipo di speculazione si basa sulla linea storica dei valori di una criptovaluta specifica.

: questo tipo di speculazione si basa sulla linea storica dei valori di una criptovaluta specifica. Analisi fondamentale: questo tipo di analisi si basa sui fattori esterni che possono influire sul valore.

Dopo la tua personale strategia, e il tuo tipo di analisi dovresti essere sempre informato sulle notizie generali, visto che siamo in una società dove l’opinione di una persona può influire nelle nostre vite e sul mercato generale.

Investire nella criptovaluta più famosa di sempre

All’inizio valeva meno di un caffè, adesso supera i 48 mila euro, il bitcoin ormai è conosciuto da tutti ed è la moneta digitale più famosa e più potente del mondo.

Quando vorrai investire in questo mercato avrai la vasta scelta, ma se opterai per la valuta digitale più grossa in mercato allora dovrai prestare attenzione a diversi fattori.

Per fare trading di bitcoin bisogna registrarsi su un sito di broker online come spiegato qui www.finaria.it/criptovalute/trading-bitcoin, una volta fatto potrai scegliere la tua strategia personale, come per esempio attendere una sua crescita o invece speculare sulle oscillazioni coi CFD.

Inoltre dovrai conoscere appieno questa valuta, come funziona e le sue caratteristiche, non è un gioco.

L’importante è ricordarsi che essendo la criptovaluta più famosa è molto influenzabile, quindi si dovrà prestare attenzione a tutto ciò che ci circonda.

Consigli finali

Dopo questa introduzione generale ti consiglio di prestare sempre molta attenzione al mondo del trading, e dato che è molto volatile informati al meglio sulle criptovalute e sul mercato in generale prima di investirci dei soldi, magari potresti utilizzare il saldo virtuale che trovi nei diversi siti di trading, cosi potrai allenarti.