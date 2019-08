AUTODOC Club App

Il sogno di ogni automobilista è che la propria auto funzioni sempre perfettamente, senza alcun problema tecnico. È anche vero che risparmiare fa piacere a tutti, quando si tratta di intervenire sul proprio veicolo. Oltre a offrire i ricambi migliori, delle marche più famose, in cosa può essere utile AUTODOC? La risposta è l’arrivo di una nuova App: AUTODOC Club. Con questa novità è possibile usufruire dell’assistenza dei professionisti esperti in manutenzione e riparazione di automobili. Per qualunque veicolo, marca, modello e anno di produzione, nell’applicazione si trovano documenti, guide, manuali e video di spiegazione su come intervenire.

Le utilità dell’applicazione

Ecco alcune delle utilità di questa nuova applicazione:

Programmare la sostituzione dei ricambi;

Tenere un registro aggiornato con tutti gli interventi effettuati;

Annotare le spese per il carburante;

Conservare la storia del proprio cambio olio;

Guardare oltre 1800 video che spiegano come intervenire sulla propria vettura;

Ottenere una risposta rapida dai nostri esperti;

Avere accesso all’aiuto dei nostri esperti per la sostituzione di

consumabili e ricambi; Poter ricevere l’elenco degli attrezzi necessari per un preciso intervento;

Aggiungere ai propri preferiti video o PDF interessanti;

Conoscere meglio nel dettaglio la propria automobile, con tutti i

segreti per intervenire; Tenere documenti e appunti personali nel proprio smartphone.

I vantaggi dell’app

In questa applicazione si possono trovare manuali per sostituire cuscinetti delle ruote, dischi e pastiglie dei freni, ammortizzatori, bracci stabilizzatori e biellette, spazzole tergicristallo, filtri di ogni tipo, candele, montanti, cinghie, boccole, molle e tantissimi altri ricambi. Per scoprire come intervenire nel modo migliore, è sufficiente inserire i parametri del proprio veicolo (marca, modello e anno di produzione) e accedere al relativo tutorial. I vantaggi dell’applicazione AUTODOC Club si scoprono immediatamente dopo l’installazione sul proprio smartphone.

In poco tempo, anche tu potrai diventare un meccanico competente e intervenire da solo sulla tua auto!