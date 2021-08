Incantevoli borghi della Sicilia da visitare almeno una volta

Quattro caratteristici borghi da visitare in Sicilia per una vacanza all’insegna del relax

Tra mare ed entroterra, luoghi incantevoli che conquistano turisti italiani e stranieri

Fascino senza tempo, scorci da favola e paesaggi pittoreschi: i borghi della Sicilia sono picco gioielli da scoprire

Dopo avervi parlato di alcuni borghi della Basilicata, dei borghi più belli della Puglia e di quelli della Campania, questa volta vogliamo portarvi alla scoperta di alcuni incantevoli borghi della Sicilia che vi consigliamo di visitare. Si tratta di quattro caratteristiche località in cui vi sembrerà di fare un salto indietro nel tempo e di scoprire una Sicilia autentica, verace e carica di mistero.

La Sicilia non è solamente spiagge da sogno e scorci da cartolina, è anche tanto altro. La Sicilia è cultura, tradizioni, storia, bellezza, buona gastronomia e paesaggi naturali che lasciano senza parole. Per godere pienamente di tutti suoi tesori vi consigliamo di visitare i suoi piccoli borghi.

Tra mare ed entroterra, molti borghi siciliani sono inseriti nel prestigioso circuito dei Borghi più belli d’Italia. Abbiamo selezionato per voi quattro borghi ma la lista di paesi piccoli e pittoreschi, in cui godersi una vacanza in totale relax nella bella isola siciliana, potrebbe essere molto più lunga.

Cefalù

Se siete alla ricerca di un borgo di mare in cui trascorrere la vostra vacanza tra buona cucina e profumo di salsedine, il borgo di Cefalù farà sicuramente al caso vostro. Affascinante e caratteristico, il borgo medievale di Cefalù, in provincia di Palermo e all’interno del Parco delle Madonie, è inserito nel circuito borghi più belli d’Italia e vanta un importante patrimonio artistico e culturale tutto da scoprire.

Si tratta sicuramente di una delle località turistiche più rinomate della Sicilia ogni anno visitata da turisti provenienti da diverse parti del mondo. Con il suo paesaggio a ridosso del mare conquista e ammalia tutti. Perdetevi tra le stradine del suo centro storico, tra le antiche case, tra i ristoranti e i negozietti di souvenir. Simbolo di Cefalù è senza dubbio la splendida Cattedrale diventata patrimonio dell’Unesco nel 2015.

Oltre al centro storico Cefalù vanta anche una tra le spiagge più belle della Sicilia, con acqua cristallina e sabbia chiarissima questa spiaggia- specialmente in alta stagione – viene presa d’assalto dai turisti. Non lasciate Cefalù senza prima aver visto il panorama dalla Rocca, una rupe alta 268 metri che sovrasta l’intero borgo siciliano e permette di ammirare uno dei panorami più belli di tutto il Sud Italia.

Marzamemi

Un altro borgo spettacolare della Sicilia che dovete assolutamente visitare è Marzamemi. Questo pittoresco borgo marinaro della provincia di Siracusa a pochi chilometri da Noto e Pachino, si sviluppa sul mare ed è rinomato per la sua Tonnara, una delle più antiche e importanti di tutta la Sicilia.

Palazzi di pietra, stradine e ristorantini colorati in cui trascorrere una vacanza rilassante all’insegna della semplicità. Il borgo di Marzamemi è il tipico borgo di pescatori che nel tempo ha conservato la sua naturalezza. Spiagge da sogno, locali perfetti per i turisti e un centro storico moloto caratteristico rendono Marzami una tappa da non perdere lungo la costa sudorientale della Sicilia.

Nel cuore del centro storico, sulla centrale Piazza Regina Margherita, si affacciano le due chiese dedicate a San Francesco di Paola. Ad impreziosire la piazza ci pensano le case dei pescatori, vecchie e pittoresche abitazioni che incantano da sempre i visitatori.

Erice

Un altro borgo siciliano da visitare è sicuramente quello di Erice. Uno dei borghi medievali più caratteristici e affascinanti di Italia, il borgo di Erice sorge sul monte San Giuliano a pochi chilometri da Trapani. Protetto da un’antica cinta muraria, questo piccolo centro siciliano offre al visitatore panorami incantevoli grazie al punto strategico in cui si sviluppa.

Viuzze, antichi palazzi, giardini, cortili e archi impreziosiscono questo borgo medievale in cui il tempo sembra essersi fermato all’epoca di dame e cavalieri. L’origine del nome ha radici molto antiche e mitologiche. Erice deriverebbe da Erix che secondo la mitologia classica era il nome del figlio di Venere e Bute. Tante le leggende popolari che animano questo delizioso centro della provincia di Trapani e lo rendono davvero suggestivo e misterioso.

Sambuca di Sicilia

Il quarto borgo di cui vogliamo parlarvi si trova in provincia di Agrigento e si chiama Sambuca di Sicilia. Questo borgo siciliano a pochi chilometri dal mare di Menfi, conserva ancora oggi tracce della sua origine araba, una piccola roccaforte arabeggiante riconosciuta come uno dei borghi più belli d’Italia.

Perdetevi tra le viuzze del quartiere saraceno per ammirare le costruzioni più antiche e caratteristiche di questo centro siciliano che conserva ancora la sua identità araba. Oltre al castello di Zabut, alla Chiesa Madre, al quartiere saraceno e ad antichi palazzi che puntellano il centro storico, uno dei monumenti più importanti e particolari di Sambuca di Sicilia è sicuramente Mazzallakkar.

Si tratta di un fortino che si erge a ridosso delle acque del lago Arancio e che venne costruito dagli arabi oltre mille anni fa. La particolarità di questo sito è il fatto che sia riemerso dal lago. La struttura, infatti, venne sommersa dalle acque negli anni ’50. Negli ultimi anni le torri e le mura dell’antica fortezza araba sono tornate alla luce e contribuiscono a rendere carico di fascino questo angolo meraviglioso di Sicilia.