I borghi più belli della Puglia per una vacanza all’insegna del relax

La Puglia è uno scrigno di tesori paesaggistici, culturali, storici ed enogastronimici tutti da scoprire

In un viaggio da nord a sud si possono visitare splendidi e pittoreschi borghi

Dai Monti Dauni al Salento, piccoli centri in cui vivere giornate all’insegno del relax e della buona cucina

La Puglia si conferma ancora una volta tra le pricipali mete turistiche italiane per l’estate. Nella top 10 stilata dalla Gazzetta del Pubblicitario, sito Web che racconta storie creative legate a brand di successo, sugli spot di promozione territoriale realizzati per questa estate, la splendida ragione bagnata dall’Adriatico e dallo Ionio si è classificata prima con il suo spot emozionante “Puglia, una storia d’amore”, prodotto da Pugliapromozione e realizzato dalla regista e sceneggiatrice di Nardò Francesca Muci.

La Puglia non smette mai di incantare i suoi visitatori, regione ricca di piccoli borghi a picco sul mare, antiche tradizioni, storia e paesaggi mozzafiato, regina dell’estate 2021 con il mare più pulito di tutto lo Stivale, ogni anno cattura l’attenzione di tanti turisti italiani e stranieri.

Tanti i personaggi famosi che amano trascorrere l’estate nei borghi pugliesi tra spiagge, buon cibo e tanto relax. L’ultima celebrità ad arrivare nella bella regione del Sud di cui se ne sta parlando molto negli ultimi giorni è l’iconica cantante cantautrice Madonna che ha scelto proprio la Puglia (precisamente la zona di Fasano) per festeggiare il suo 63esimo compleanno.

Nei borghi e nelle masserie pugliesi i ritmi si muovono lenti e per chi è abituato alla vita frenetica della città la Puglia rappresenta un vero e proprio toccasana rigenerante. In questa guida vi portiamo alla scoperta di alcuni deliziosi borghi che puntellano la regione, da nord a sud. Vi abbiamo già parlato dei 5 posti da vedere assolutamente in Puglia ma in questa breve guida vogliamo concentrarci sui suoi centri più piccoli e caratteristici.

Dopo avervi presentato i borghi marinari pugliesi, il nostro sguardo ora si rivolge a tutti gli altri borghi dell’entroterra che meritano di essere conosciuti e visitati. Per motivi di spazio ne citiamo solo alcuni, per inserirli tutti in modo approfondito non sarebbe di certo bastato un unico articolo. Ecco 5 borghi pugliesi da sogno che dovete assolutamente visitare se state pianificando una vacanza in Puglia e volete trascorrere alcuen giornate in completo relax lontani dalle mete più turistiche.

Bovino

Perla dei Monti Dauni, Bovino è un piccolo e romantico borgo tutto da scoprire in cui il tempo sembra essersi fermato. Ottima cucina locale, panorami incantevoli e atmosfere da fiaba. Il borgo medievale di Bovino sorge al confine tra Puglia e Campania e fa capolino dall’altura che domina la valle del torrente Cervaro, a circa 30 km dalla città di Foggia, capoluogo dell’omonima provincia. Circondato dai boschi, questo pittoresco borgo della provincia di Foggia guarda dall’alto il Tavoliere delle Puglie.

Credits: Michele Grande

Conosciuto anche come il borgo degli ottocento portali, è inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia, certificato Paese “Bandiera Arancione” dal Touring Club, è un borgo affascinante ricco di risorse naturali, sorgenti d’acqua e di boschi. Un gioiellino che vi consigliamo di visitare per trovare riparo dalle torride temperature delle città e riempirvi il cuore e gli occhi di bellezze.

Vico del Gargano

Rimaniamo in provincia di Foggia ma dai Monti Dauni ci spostiamo sul Gargano, non quello delle spiagge affollatte e degli aperitivi sui trabucchi ma quello più autentico in cui le antiche tradizioni si rispettano ancora con grande devozione. Vico del Gargano, conosciuto anche come il paese dell’amore, è un piccolo borgo di quasi 8 mila abitanti che sorge a 462 metri sul livello del mare in provincia di Foggia.

Vico del Gargano fa parte del Parco Nazionale del Gargano e della Comunità Montana del Gargano. È uno dei comuni de “I borghi più belli d’Italia” e fa parte della rete delle “Città sane”. Tra i borghi montani del Gargano, Vico è famoso per i suoi agrumi e per i festeggiamenti in onore di San Valentino (patrono).

Locorotondo

Dalla provincia di Foggia ci spostiamo ora in provincia di Bari per raggiungere Locorotondo. Nel cuore della Valle d’Itria, questo borgo bianco e pittoresco sembra saltare fuori da un libro delle favole con la sua caratteristica pianta circolare e le sue case bianche che si affaciano su un panorama che lascia sempre tutti senza parole.

Quest’anno, inoltre, percorrendo la circonvallazione sul tratto che costeggia il belvedere di Locorotondo si potranno ammirare dei covoni di grano adornati con merletti di pizzo. Questo progetto artistico che prende in nome di “Firmamento“ è stato ideato e realizzato dall’artista Bernardo Palazzo in collaborazione con l’Associazione Luzzart.

Cisternino

Restiamo in Valle d’Itria per incontrare il borgo di Cisternino. In provincia di Brindisi, questo delizioso centro slow per la sua tradizione enogastronomica è rinomato per le ottime e gustose bombette, deliziosi involtini di carne da cuocere alla brace profumati di spezie. Un piatto tipico così buono da leccarsi i baffi!

Il borgo di Cisternino, con il suo caratteristico centro storico, si affaccia su quella che viene comunemente definita la “Murgia dei trulli” ovvero un territorio puntellato dalle antiche abitazioni che lo rendono unico in tutto il mondo. Perdetevi tra le viuzze di questo borgo, tra i suoi ristorantini e le vecchie botteghe artigiane.

Presicce

Scendiamo più a sud nel Salento per raggiungere l’ultima tappa di questo emozionante (ma breve) viaggio alla scoperta di alcuni dei più caratteristici borghi della Puglia: Presicce. Sicuramente non rientra tra le mete più blasonate del Salento ma questo centro conosciuto anche come “città degli ipogei” per l’ingente presenza di frantoi sotterranei è un magnifico angolo di arte barocca che vi consigliamo di non farvi sfuggire.

Situato nel basso Salento, in provincia di Lecce, questo borgo che conta poco più di 5 mila anime affascina da sempre tutti i suoi visitatori. Incorniciato da ulivi secolari e muretti a secco, con il suo centro storico e le sue stradine, inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia, offre un ottimo esempio di architettura barocca.