Offlunch sbarca a Cagliari: niente più file in pausa pranzo

E’ sbarcato anche a Cagliari OffLunch, il servizio di consegna pranzo senza costi aggiuntivi già attivo a Roma e Milano.

Una grande mensa aziendale

Tra i principali vantaggi ci sono la presenza di un menù ogni giorno diverso direttamente sul proprio smartphone, niente code nei bar e nelle tavole calde per la pausa pranzo con il pasto che arriverà per tutti alla stessa ora, come in una grande mensa aziendale.

Bastano dieci colleghi per aderire

E’ possibile programmare i pranzi in un piano settimanale, oppure ordinare ogni giorno entro le 11.30. Se la propria azienda non è presente in OffLunch, basteranno 10 colleghi iscritti per iniziare ad ordinare.

Il video di presentazione di OffLunch