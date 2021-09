Concorsi pubblici, a settembre 2021 bandi per quasi 12 mila posti di lavoro

Previste oltre 11mila assunzioni nel pubblico impiego

Si ricercano soprattutto profili tecnici e specialistici

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concorsi in scadenza

Settembre 2021 parte con il piede giusto per i concorsi pubblici. Sono, infatti, tantissime le opportunità per laureati e diplomati per lavorare nella pubblica amministrazione.

Non si tratta solo dei concorsi che avevano subito uno stop a causa della pandemia, ma anche di nuovi bandi legati all’attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

In particolare, i vari concorsi serviranno a reclutare profili amministrativi e figure tecniche qualificate come ingegneri, informatici, laureati in economia e statistica ed esperti legali.

Ecco i bandi per i concorsi pubblici aperti in questo momento, alcuni in scadenza a settembre 2021.

Concorsi Ministero della Cultura per 150 assistenti alla custodia e vigilanza

Il Ministero della Cultura ha pubblicato il concorso pubblico per 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza e per 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza. I candidati vincitori saranno assunti presso musei, archivio di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali.

Per partecipare sarà sufficiente il diploma e la licenza media. All’interno della Gazzetta Ufficiale n.64 del 13 agosto 2021 è stato pubblicato l’avviso che disciplina le due procedure concorsuali.

Concorso Marina Militare per 212 volontari Vfp 4

Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 212 volontari VFP4 nel 2021 da inserire nelle Forze speciali e componenti specialistiche della Marina Militare.

Il concorso è destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale.

In base alla categoria e settore d’impiego i posti saranno così ripartiti: 206 posti nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 6 posti nel Corpo delle capitanerie di porto (CP).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 12 settembre 2021.

Concorso MEF e amministrazioni centrali per 500 laureati

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 500 posti di personale non dirigenziale (area III, fascia retributiva F1), da inserire a tempo determinato presso il Ministero dell’economia e delle finanze e varie amministrazioni centrali, per lo svolgimento degli interventi legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Si ricercano figure tecniche in ambito economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico e ingegneristico gestionale.

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2021.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Concorso Ministero della Difesa per 10 sottotenenti da inserire nel Corpo sanitario Aeronautico

Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso straordinario per la copertura di 10 posti di Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico per laureati in Medicina e Chirurgia (3 posti), in Scienze biologiche (2 posti), in Odontoiatri (1 posto), in Psicologia (4 posti).

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa entro il 23 settembre 2021.

Concorso Ministero della Giustizia per 8171 addetti ufficio processo

Il Ministero della Giustizia ha indetto una maxi-selezione destinata a laureati, per la selezione di 8171 addetti Ufficio per il processo, da inserire a tempo determinato presso la Corte di Cassazione e vari Distretti della Corte d’appello.

Il termine per presentare le candidature sarà il 23 settembre 2021.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Concorso INFN per 40 tecnologi

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha indetto un bando per la selezione di 40 Tecnologi di III livello professionale da inserire con contratto a tempo indeterminato nei seguenti settori: Amministrativo-gestionale, Elettronica, Meccanica, Informatica e Applicazioni Computazionali, Rivelatori, Acceleratori, Impiantistica (Vuoto, Criogenia, Ing. Elettrotecnica, Ing. Civile, ecc…), Sicurezza, Comunicazione, Trasferimento Tecnologico.

La scadenza è fissata per il 23 settembre 2021.

Concorso RAP Palermo per 46 autisti

La Rap di Palermo ha bandito una selezione per 46 autisti da inserire a tempo pieno e indeterminato (livello 3° parametro B del Ccnl dei Servizi Ambientali – Utilitalia). La selezione è rivolta a candidati con licenza media. La domanda di ammissione al concorso pubblico scadrà il 29 settembre 2021.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Concorso Agenzia delle Entrate per 2320 funzionari amministrativi

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un bando di concorso pubblico per la selezione di 2320 funzionari amministrativi, da inquadrare a tempo indeterminato nella terza area funzionale fascia retributiva F1.

I candidati vincitori saranno assunti presso la sede centrale di Roma e presso le Direzioni Provinciali e Regionali, presenti in tutta Italia. Il concorso è destinato a candidati laureati, che saranno impiegati principalmente per attività amministrativo-tributarie.

Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione sarà il 30 settembre 2021.

Ulteriori dettagli sono disponibili qui.

Concorso Agenzia delle Entrate per 100 funzionari informatici

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un altro bando di concorso per il reclutamento di 100 funzionari informatici a tempo indeterminato. La selezione è rivolta ai candidati laureati da inserire negli uffici centrali. Sono previsti 25 posti come “Analista Dati Fiscale, 25 come “Analista infrastrutture e sicurezza informatica di ambito fiscale” e 50 come “Funzionario Data Scientist”.

Anche in questo caso il termine ultimo per candidarsi sarà il 30 settembre 2021.