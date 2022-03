Assegno unico per i figli e assegni familiari: precisazioni dell’Inps

Arrivano nuove precisazioni dall’Inps sull’Assegno unico e universale per i figli e sugli assegni familiari. In particolare, dall’1 marzo 2022:

non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;

continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Assegni familiari: beneficiari

Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente; Lavoratori domestici e domestici somministrati; Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995; Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; Percettori di NASpI; Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; Beneficiari di prestazioni antitubercolari; Lavoratori in aspettativa sindacale; Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF); Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Assegni familiari: requisiti

(da possedere alla data del 1° marzo 2022)

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

• dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

• dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,

nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Condizioni

Nel nucleo familiare non deve essere presente: