A Napoli è stato montato un Babbo Natale in piazza Vittoria.

I social media si sono scatenati con commenti ironici ma anche polemici.

L’installazione è stata rimossa.

A Napoli, a quanto pare, c’è già così tanta voglia di festività natalizie che Babbo Natale è già arrivato.

Ieri mattina, martedì 5 ottobre, infatti, nella centralissima piazza Vittoria, un camion ha scaricato un enorme pupazzo, con tanto di barba, vestito di rosso e col cappuccio, alto dieci metri.

Naturalmente, i passanti non hanno potuto perdere l’opportunità di scattarsi selfie, spesso in mezza manica, e condividere le foto sui social media con commenti ironici.

Due settimane fa le luminarie natalizie sono state installate invece a Chiaia, Vomero e Arenella e anche accese per 24 ore, come prova. Una ‘novità’ per la città, con largo anticipo, grazie alla Camera di Commercio, ma dopo due anni di ritardi per illuminare il Natale.

Tuttavia, dopo neanche 24 ore, il Babbo Natale – ribattezzato Bibbo perché somigliante al Gabibbo di Striscia La Notizia – è stato rimosso, dopo le numerose critiche sui social da parte dei napoletani.

In un comunicato la Camera di Commercio ha parlato di “polemica inutile”: il Babbo Natale era stato installato “al solo fine di testare i cavi di sostegno”. C’è solo la pedana dove l’installazione sarà rimontata nelle prossime settimane.