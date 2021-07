Credito di imposta per il Sud, non c’è un limite minimo di investimento

La misura non richiede un limite minimo di investimento

Prevede un credito di imposta sui beni strumentali

E’ rivolto alle imprese ubicate nel Mezzogiorno

Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex legge 208/2015) non richiede un limite minimo di investimento. E’ quanto emerge da una risposta del Sole 24 ore a un’azienda di Ragusa.

“Il limite minimo di investimento di 10 mila euro – si legge nel quotidiano – è invece richiesto alle piccole e medie imprese (con l’esclusione dei settori agricoltura, silvicoltura e pesca) le quali intendono accedere al programma operativo nazionale ‘Imprese e competitività” 2014-2020, che contribuisce al finanziamento nella misura in esame”.

Che cos’è il credito di imposta per investimenti nel Sud

Il credito di imposta per il Mezzogiorno è favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Come fruirne

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

Chi non può ottenerlo

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà’. Per i crediti d’imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.