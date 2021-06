Digitrend e il giornalismo iperlocal: “Soluzioni di crescita per i publisher”

Digitrend prosegue senza sosta l’attività di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche

Obiettivo: la crescita dimensionale e qualitativa dei prodotti editoriali digitali

Ecco le “Milestones” per un prodotto editoriale digitale

Dopo aver rafforzato il proprio posizionamento a livello nazionale e iperlocal, grazie anche alla rinnovata partnership con Moving Up, Digitrend prosegue senza sosta l’attività di ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia e cucite su misura delle singole esigenze dei publisher.

Avanza quindi l’azione di implementazione di soluzioni che sono considerate da Digitrend e dai publisher serviti, vere e proprie milestones necessarie per inseguire la crescita dimensionale e qualitativa dei prodotti editoriali digitali: CMS performante, Strategia Video efficace, Servizio Newsletter e un Laboratorio su misura.

“Sulla performance del nostro sistema di gestione dei contenuti editoriali – dichiara Gianni Messina CTO Digitrend – abbiamo riscosso ottimi consensi testimoniati dagli eccellenti risultati in termini di crescita ottenuti da molti publisher seguiti tra i quali commentimemorabili.it e spunteblu.it con riguardo al cluster millennials o il quotidiano economico della Sicilia (qds.it) per quanto attiene all’area dell’informazione verticale”. “Adesso – continua Messina – proseguiamo nella verifica dei requisiti web vitals presenti all’interno del nostro parco publisher e nell’implementazione di ulteriori soluzioni utili a garantire una crescita solida e consapevole.”

Milestones per un prodotto editoriale digitale

CMS performante

DGT CMS Publitrend è la piattaforma editoriale targata Digitrend per la gestione customizzata dei contenuti dei siti web. Motore alla base del sistema DGT CMS Publitrend è WordPress arricchito da una serie di features targate Digitrend per renderlo personalizzabile in base ai bisogni dei publishers: una caratteristica fra tutte è il Personal Composer che permette una selezione manuale o una scelta automatica degli articoli da pubblicare basata sull’impostazione di filtri di ricerca. DGT CMS Publitrend è dotato di un sistema modulare per la costruzione del layout della home page desktop e mobile e dei singoli canali di comunicazione che garantisce i seguenti vantaggi: azzeramento dei costi di manutenzione; dinamicità nella gestione dei contenuti; migliore user experience; elevate capacità di caricamento del sito.

Strategia Video efficace

DIGISTREAM è il sistema per sostenere la strategia video editoriale aggiungendo facilmente contenuti multimediali (video tg, video ricette, video interviste, video tutorial …) monetizzabili attraverso annunci pubblicitari provenienti da piattaforme tecnologiche all’avanguardia, come quella di Moving Up, o dalla vendita diretta ai propri clienti (tramite il servizio di trafficking). E’ facoltà dell’editore decidere la modalità di attivazione di ogni singolo video (autoplay, click to play) e integrare su ogni video una URL di destinazione.

Integrato al CMS Publitrend, Digistream consente di aggiungere valore al proprio sito in termini di: traffico; engagement; indicizzazione; fidelizzazione dell’utenza.

Servizio Newsletter

DGT Newsletter è il servizio di Digitrend che permette di rafforzare l’engagement con i propri utenti/lettori e avviare campagne di comunicazione a beneficio dei propri inserzionisti. Attraverso il servizio DGT Newsletter, l’editore potrà dotarsi di una fonte ulteriore di ricavi provenienti dall’adv e prepararsi alla “stagione” cookieless di Google. DGT Newsletter permette di inviare messaggi personalizzati tramite invii mail pianificabili attraverso un plugin in grado di: personalizzare la grafica delle email con un semplice sistema a blocchi; avere una dashboard in grado di visualizzare l’andamento delle campagne avviate (apertura mail, interazioni con il messaggio, conversioni…); generare lead attraverso popup o fixed subscription bar; creare email di risposta automatica alle sottoscrizioni.

Laboratorio su misura

DIGITREND LAB è’ un laboratorio in grado di erogare formazione “su misura” con azioni mirate che puntano allo sviluppo e alla crescita di testate giornalistiche, siti di informazione local e glocal, media company, shop online, agenzie, aziende e professionisti. Nell’era digitale la crescita e lo sviluppo del capitale umano diventano sempre più strategici: bisogna scommettere sulle persone accrescendo motivazione e competenze.

Questi e molti altri servizi Digitrend seguono la logica del “servizio sartoriale” per cui ogni editore potrà usufruire di un tempo di formazione ad hoc utile a scegliere la soluzione tecnologica maggiormente in linea con le proprie esigenze. In questi mesi Digitrend è stata impegnata in diverse attività di formazione in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti. In cantiere anche un Master universitario sui nuovi trend e sui nuovi strumenti del giornalismo digitale.