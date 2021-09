Italo, arriva l’annuncio: “apriranno nuove tratte al Sud”

Italo aprirà nuove tratte al Sud.

Lo ha annunciato l’A.D. Gianbattista La Rocca a Il Sole 24 ore.

Si paserà da 25 a 51 treni.

L’amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca in un’intervista a SustainEconomy.24, il report de Il Sole 24 Ore Radiocor e Luiss Business School, ha affermato: “Il Sud è un mercato che studiavamo da anni e grazie al progressivo aumento della flotta, con i nuovi treni Italo EVO, siamo riusciti ad espandere il network. Dai 25 treni con cui Italo ha fatto il suo esordio sui binari, a breve arriveremo ad averne 51″.

L’AD di Italo ha, quindi, annunciato l’apertura di nuove tratte nel Mezzogiorno: “Dalla scorsa estate ci siamo spinti oltre Salerno, servendo il Cilento e la Calabria fino a Reggio. Mi fa molto piacere poter dichiarare che siamo stati i primi a garantire un collegamento diretto, senza cambi intermedi, che unisse tutta Italia da Torino a Reggio Calabria. Da maggio 2021, con la graduale riapertura, abbiamo triplicato i collegamenti verso la Calabria, abbiamo introdotto nuove fermate in Puglia, in Basilicata ed in Campania, collegando alla nostra rete città quali Bari, Foggia, Maratea, Benevento, Caserta, solo per fare alcuni esempi”.

L’AD di Italo ha anche annunciato: “E’ nostra intenzione implementare le corse per il Sud e aprire nuove tratte, stiamo già valutando diverse opzioni e speriamo di poter presto dare importanti novità per un territorio che ha grande domanda di mobilità”.

Sulla ripartenza e il green pass, La Rocca ha spiegato: “Come sempre noi ci allineiamo alle direttive governative, interloquiamo costantemente con le istituzioni e mi auguro che ogni misura futura concili sempre la prevenzione contro con il Covid con il regolare svolgimento delle attività aziendali, permettendo cosi’ una forte ripartenza”.