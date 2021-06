Resto al Sud, la metà delle imprese create è nel settore del turismo

Una impresa su due creata grazie alla misura Resto al Sud è nel turismo

Sono nati alberghi diffusi, ristorazione, centri sportivi e servizi per la fruizione di monumenti e musei

Secondo Invitalia finora risultano 8.711 iniziative finanziate, 454 milioni di agevolazioni concesse

La metà degli incentivi della misura “Resto al Sud” sono andati finora alle imprese del settore del turismo e della cultura. Una su cinque riguarda manifattura ed artigianato e altrettante nei servizi alla persone. Mentre solo il 5% sono imprese di servizi alle Pmi, il 3% comparto Ict, il 2% alle costruzioni. È quanto emerge in un articolo di Il Sole 24 Ore che fa una radiografia dei settori che hanno usufruito maggiormente della misura.

Come specifica Il Sole 24 Ore il modello di autoimprenditorialità alimentato dal mix di fondo perduto e finanziamento a tasso zero ha permesso la nascita di alberghi diffusi, ristorazione, centri sportivi e servizi per la fruizione di monumenti e musei. Le agevolazioni sostengono la nascita e lo

Cos’è e come funziona Resto al Sud

Resto al Sud è la misura introdotta dall’art.1 del decreto legge 91/2017, convertito nella legge 123/2017, con lo scopo di incentivare e sostenere l’avvio di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e dal 2019 anche per le regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Lazio, Marche, Umbria) attraverso il finanziamento, in parte a fondo perduto, di nuovi progetti imprenditoriali. Si tratta di un incentivo a «sportello», non esistono infatti bandi o scadenze, le domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Recentemente il ministero per il Sud ha preannunciato l’ estensione alle isole minori anche al di fuori del Mezzogiorno.

I requisiti

I contributi economici di Resto al Sud possono essere richiesti da nuovi imprenditori di età compresa tra i 18 e i 55 anni e coprono programmi di spesa fino a 200mila euro.

I numeri di Resto al Sud

Dai dati aggiornati all’1 giugno 2021 da Invitalia risultano 8.711 iniziative finanziate, 454 milioni di agevolazioni concesse e 32.572 Posti di lavoro creati. La maggior parte delle domande presentate arriva dalla Campania (12.229), seguono Sicilia (3.803) e Calabria (3.671).