South working, industriali ed esperti ne discutono a Tropea

Venerdì 23 luglio evento a Tropea in Calabria

Il tema è le opportunità di lavorare al Sud

L’iniziativa vuole essere un contentitore innovativo di idee

Lavorare in “smart working” può rappresentare davvero un’opportunità per il SUD? I territori saranno pronti a ricevere ed accogliere non più (solo) ospiti ma nuovi cittadini temporanei? La Pandemia ha costretto tantissime PMI a rivedere i propri modelli organizzativi; lavoratori e aziende saranno pronti ad abbracciarli?

I temi del South working

Su questi e su tanti altri aspetti del più profondo e controverso stravolgimento dei modelli di organizzazione del lavoro dopo la terza rivoluzione industriale e la svolta Green fortemente sostenuta dall’attivista Greta Thunberg, il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, in stretta sinergia con il Comitato Giovani di Vibo Valentia e con il supporto dell’Associazione South Working®, ha ideato il convegno “SOUT(H)ROPEA WORKINKG, LAVORARE AL SUD” che si terrà alle ore 19.30 il prossimo 23 luglio a Tropea, cittadina dall’anima “storicamente” turistica quest’anno insignita dell’ambito riconoscimento di “Borgo dei Borghi”.

Contenitore innovativo di idee

L’appuntamento aprirà il fitto programma di meeting progettati dal Gruppo di Lavoro “Grandi Eventi” dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria che ha come obiettivo la promozione della nascita e crescita di nuove imprese, promozione del Made in Italy nel mondo, miglioramento della competitività imprenditoriale, sviluppo economico, creazione di opportunità e tutti i temi legati alla trasformazione digitale. Un evento pensato come contenitore innovativo di idee, esperienze, progetti e proposte per animare e sensibilizzare le comunità, il mondo delle imprese e quello delle risorse umane sul tema dello smart working e sui possibili scenari che ci troveremo ad affrontare sin dal prossimo autunno.

Valorizzare i territori

“Il Comitato dei Giovani Imprenditori Calabresi che ho l’onore di Presiedere – afferma Umberto Barreca – riparte da Tropea, Borgo dei Borghi 2021. SOUT(H)ROPEA WORKINKG, LAVORARE AL SUD, significa valorizzare territori con grandi potenzialità, che potrebbero rianimare una economia interna in forte discesa ed ulteriormente affondata dalla Pandemia. Sono numerosi gli esempi positivi di professionisti che hanno scelto il sud per vivere e lavorare. Il confronto dei Giovani Imprenditori con gli ospiti che parteciperanno al convegno porterà sicuramente idee tali da rendere la nostra regione più innovativa, inclusiva e sostenibile”.

Il dibattito

I relatori si confronteranno affrontando sessioni di approfondimento che avranno il compito di individuare e definire i paradigmi dell’attrattività di questo nuovo importante movimento che potrebbe rivoluzionare intere aree del Mezzogiorno, restituendo fiducia ed entusiasmo ai nostri territori. Esperienza, visione e ruolo sono le caratteristiche del panel dei protagonisti del convegno che annovera la partecipazione del Sottosegretario per il Sud, On. Dalila Nesci, Viceministro delle Infrastrutture, on. Alessandro Morelli, Chiara Filipetti Controller e Human Resources Filippetti S.p.A. e Rosamaria Santacaterina Responsabile segreteria tecnica dell’Agenda Digitale Regione Calabria. Sosterranno le tesi degli Imprenditori Francesco Biacca (Evermind Società Benefit) e Mario Mirabile (South Working® – Lavorare dal Sud A.P.S.). Faciliteranno i lavori con le interviste “doppie” Raffaele Del Monaco, Responsabile Relazioni Esterne Entopan – Smart Networks & Strategie e Concetta Schiariti – Giornalista.

“La sfida raccolta si fonda sulla capacità di dare forma ad un’accoglienza tutta nuova e tutta da ridefinire – dichiara Natale Santacroce, Presidente dei Giovani Vibonesi – perché se nel tempo abbiamo imparato ad ospitare i viaggiatori che approdavano nei nostri borghi in qualità di turisti, dovremo adesso imparare ad accogliere un nomadismo lavorativo con esigenze e bisogni del tutto diversi, (r)innovando i modelli organizzativi e i processi delle nostre aziende”.