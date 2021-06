Concorso 2800 tecnici al Sud: al via domani le nuove prove

Dal 22 al 29 giugno esami in Campania, Lazio, Emilia Romagna, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna

Tutti convocati alle prove scritte e nessuno sbarramento per titoli. Una pioggia di ricorsi in vista

I vincitori saranno assunti a tempo determinato per seguire i progetti legati al Recovery Plan

Partirà domani il nuovo ciclo di selezioni per il Concorso per 2800 tecnici al Sud, che vedrà sfidarsi circa 70.000 candidati precedentemente esclusi, in una prova digitale a risposta multipla di un’ora.

Il cambio di rotta è stato deciso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per scongiurare il rischio di mancata copertura dei posti messi a bando, a causa della bassa affluenza alle precedenti prove scritte.

Una decisione che ha sollevato numerose polemiche e che potrebbe scatenare una pioggia di ricorsi. Quello che si presentava come un concorso rapido e semplificato per tempi, modalità e protocolli di sicurezza, rischia invece di essere un vero e proprio flop e di allungare notevolmente l’iter concorsuale.

Secondo i piani iniziali, i candidati vincitori dovrebbero essere assunti entro il mese di luglio a tempo determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi, presso varie PA in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per sostenere le varie amministrazioni del Mezzogiorno nell’attuazione dei progetti legati al Recovery Plan.

Come si svolgerà la prova scritta

La prova scritta telematica consisterà in un test a risposta multipla con 40 quesiti da svolgere in un’ora per ciascuno dei cinque profili previsti dal bando (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico).

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta : +0,75 punti;

: +0,75 punti; mancata risposta : 0 punti;

: 0 punti; risposta errata: -0,375 punti.

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 punti (la prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30) e allo scadere del tempo previsto il sistema interromperà la procedura, acquisendo in modo automatico e definitivo le risposte fornite dal candidato fino quel momento.

Durante la selezione non sarà possibile introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né i candidati potranno comunicare tra loro, pena l’immediata esclusione dal concorso.

Dove si svolgeranno le prove

Le nuove prove scritte, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 46 dell’11 giugno 2021, si svolgeranno nei giorni 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno 2021, presso le seguenti sedi:

CAMPANIA – Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA);

– Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA); CALABRIA – Palazzetto dello Sport “Francesco Calafiore” sito in Reggio Calabria (Quartiere Pentimele);

– Palazzetto dello Sport “Francesco Calafiore” sito in Reggio Calabria (Quartiere Pentimele); LAZIO (per i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero) – Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645/1647, 00148 Roma (ingresso NORD, padiglione 5);

(per i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero) – Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645/1647, 00148 Roma (ingresso NORD, padiglione 5); EMILIA ROMAGNA (per i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero, convocati il 28 e 29 giugno) – Bologna Fiere, Viale della Fiera 20 – 40128 Bologna

(per i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero, convocati il 28 e 29 giugno) – Bologna Fiere, Viale della Fiera 20 – 40128 Bologna PUGLIA (convocati in questa sede anche i residenti in Basilicata) – Ente Autonomo Fiere di Foggia – Corso del Mezzogiorno, 71122 Foggia (FG);

(convocati in questa sede anche i residenti in Basilicata) – Ente Autonomo Fiere di Foggia – Corso del Mezzogiorno, 71122 Foggia (FG); SICILIA Centro Le Ciminiere, Viale Africa 12, 95129 Catania (24, 25 e 28 giugno) – Centro Commerciale Fiera del Sud, Via Epipoli 250, 96100 Siracusa (22, 23, 24, 25 e 28 giugno);

Centro Le Ciminiere, Viale Africa 12, 95129 Catania (24, 25 e 28 giugno) – Centro Commerciale Fiera del Sud, Via Epipoli 250, 96100 Siracusa (22, 23, 24, 25 e 28 giugno); SARDEGNA (per i residenti in Sardegna – S.S. VIRTUS CAGLIARI ASD, Via Pessagno, Zona Monte Mixi, 09126 Cagliari).

Concorso 2800 tecnici al Sud: le materie da studiare

Gli argomenti delle prove saranno distinti per profilo professionale:

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) : normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico e valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio; normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; progettazione e manutenzione delle infrastrutture varie e relative norme tecniche; tecnica delle costruzioni; pianificazione urbanistica del territorio; sistemi di realizzazione dei lavori pubblici; tutela e valorizzazione dei beni culturali; legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica; nozioni di estimo, catasto e topografia; occupazione ed espropriazione per pubblica utilità; elementi di programmazione comunitaria;

: normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico e valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio; normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; progettazione e manutenzione delle infrastrutture varie e relative norme tecniche; tecnica delle costruzioni; pianificazione urbanistica del territorio; sistemi di realizzazione dei lavori pubblici; tutela e valorizzazione dei beni culturali; legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica; nozioni di estimo, catasto e topografia; occupazione ed espropriazione per pubblica utilità; elementi di programmazione comunitaria; Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) : regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali; contabilità pubblica, con particolare riguardo all’ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali; elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici; programmazione comunitaria; elementi di diritto penale, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

: regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali; contabilità pubblica, con particolare riguardo all’ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali; elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici; programmazione comunitaria; elementi di diritto penale, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) : legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari; competenze dell’ente locale in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria; programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali; territorio e sviluppo di comunità nel lavoro sociale; metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche relative al lavoro di rete e al lavoro di comunità; cambiamenti sociali e ruolo dei servizi alla luce delle nuove misure di contrasto alla povertà (decreto legislativo n. 142/2017); elementi di diritto civile e di diritto di famiglia; elementi di diritto amministrativo; programmazione comunitaria; politiche attive del lavoro e organizzazione dei Servizi per l’impiego (SPI); politiche dell’istruzione e della formazione;

: legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari; competenze dell’ente locale in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria; programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali; territorio e sviluppo di comunità nel lavoro sociale; metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche relative al lavoro di rete e al lavoro di comunità; cambiamenti sociali e ruolo dei servizi alla luce delle nuove misure di contrasto alla povertà (decreto legislativo n. 142/2017); elementi di diritto civile e di diritto di famiglia; elementi di diritto amministrativo; programmazione comunitaria; politiche attive del lavoro e organizzazione dei Servizi per l’impiego (SPI); politiche dell’istruzione e della formazione; Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) : diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, al procedimento amministrativo e alla responsabilità dei pubblici dipendenti; anticorruzione; diritto dell’Unione europea: gli istituti e le fonti; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; la contabilità di stato e degli enti pubblici territoriali e i principali documenti di finanza pubblica;

: diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, al procedimento amministrativo e alla responsabilità dei pubblici dipendenti; anticorruzione; diritto dell’Unione europea: gli istituti e le fonti; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; la contabilità di stato e degli enti pubblici territoriali e i principali documenti di finanza pubblica; Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE): progettazione e gestione dei sistemi informativi automatizzati della pubblica amministrazione; CAD – Codice amministrazione digitale; elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali; programmazione comunitaria; conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso; conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e comunicazione web delle PA; forme e applicazioni della Business Intelligence nelle organizzazioni pubbliche; Sistemi informativi territoriali (SIT); E-procurement nella pubblica amministrazione e ruolo della Consip; caratteristiche dell’e-learning e suo impiego in ambito P.A.; firma elettronica e firma digitale; sistema pubblico di connettività (SPC): regole e casi principali di servizi condivisi; Servizi Rete Internazionale della PA (S-RIPA): stato dell’arte; esempi in caso di disaster recovery e continuità operativa; Open Government e Open Data: concetti base, aspetti tecnici e giuridici; Open Data: realizzazioni nella PA centrale e locale.

Misure anti-covid

Per ogni sede di concorso sono stati pubblicati, sul portale Step-One 2019, i singoli Piani operativi, che includono le misure di contenimento e sicurezza per ridurre il rischio contagio da Covid-19.

In particolare, i candidati saranno obbligati a presentare un referto negativo relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove, sarà misurata all’ingresso la temperatura corporea attraverso appositi termoscanner e consegnate a tutti i partecipanti mascherine FFP2 da indossare obbligatoriamente durante il concorso.

Inoltre, saranno opportunamente controllati i flussi accesso e uscita dalle aule, garantito il rispetto della distanza droplet di almeno 4.50 mq tra i candidati e con il personale stesso. Le aule saranno dotate di postazioni operative (scrittoio e sedia) distanziate, in modo da assicurare a ogni candidato un’area di almeno 4.50 metri quadri.

Infine, sarà presente un adeguato servizio medico-sanitario, uno spazio coperto pre-triage attrezzato per la valutazione da parte dello staff medico-sanitario di eventuali soggetti sintomatici, sarà garantita la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza e sarà assicurata la disinfezione e la sanificazione di aule e postazioni tra una prova e l’altra.

Consulta il calendario delle prove, gli elenchi degli ammessi e le misure anti-covid, disponibili all’interno del portale Step-One 2019.